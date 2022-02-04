男吃定食8「1舉動」害慘店員！釣出知情人認證：超崩潰
主打日式定食的餐廳「定食8」因美味又便宜，受到許多顧客喜愛，就有一名網友回憶，他過去吃定食8曾因添白飯速度過快而不小心害慘店員，現在回想起來還是感到十分愧疚，貼文曝光後，網友也全笑翻留言：「店員應該會覺得發生了某種都市傳說：自動消失的白飯。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 14:50:00
該名網友在Dcard中貼文，他表示幾年前和一夥朋友到定食8吃飯時，因為實在是太餓太累，整桌14個人還沒等菜上齊就先去裝白飯吃，也一下子就把一桶飯裝完，當時女領班出來檢查發現飯鍋沒飯了，便交代後廚再把飯拿出來。
原PO一夥人看到飯擺好，便又再去裝飯，「可能沒有補滿或是肚子太餓的關係，所以飯馬上就又被裝完了」，這時原PO看到領班走出廚房，眼見電鍋又是空的，便再度回到廚房開罵「我剛剛不是叫妳補飯嗎？」而女店員則一臉無辜喊「我有補啊」，「我一邊扒飯，一邊看到員工用不可置信的表情看著空蕩蕩的電鍋」，讓原PO最後愧疚直言：「到了今天我還是對於那個員工很抱歉，我當下可能要出面幫忙做證的，但我真的太餓了。」
貼文一出，網友看了忍不住笑翻留言，「店員：哪來的一群飯桶」、「秒殺一鍋飯⋯這速度令人佩服啊」、「懷疑飯是補進了黑洞裡的店員」、「店員應該會覺得發生了某種都市傳說：自動消失的白飯」，還有自稱定食8前員工表示：「飯不夠真的會超崩潰，每次假日尖峰時刻飯、湯、高麗菜絲真的是一補完就又馬上被掃光，最麻煩的真的就是飯！ 忙的時候要等飯煮好根本度秒如年。」（編輯：賴禹妡）