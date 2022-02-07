知名手搖飲店員「髒鞋泡鍋中」！前員工驚：那是煮波霸的

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從原PO貼出的影片可以看到，一開始有一群人穿著該手搖飲品牌的制服，先是抱怨「禮拜一還有爆炸多桶茶葉要倒」，一名男子還踹了垃圾袋幾下；接著，該位男子竟脫下踹垃圾的那雙運動鞋，直接放入廚房內冒著泡泡的鐵鍋裡，甚至用鐵夾子將鞋子往水裡壓。
旁邊圍觀者不但沒有制止，反而是不斷慫恿「壓下去，壓下去，讓它吸水！對對對，壓下去」，還邊往水裡撒疑似是清潔粉的東西；而原PO看完也嚇傻，但因為自己並非員工，並不清楚該鍋子的用途，才上網提問，並沒有要公審誰。
貼文一出，網友全看傻，「為什麼這麼多人喜歡把做壞事的影片po上網？」、「超噁欸，嘔嘔嘔」、「乾我真的不敢喝這家了」、「也太噁心了吧，超缺德的」、「嘔，不要鬧了」、「太扯，好噁心」。
而這個鍋子到底用途為何，也釣出自稱是該手搖飲店前員工的網友爭論，「原則上這是煮波霸的鍋子，但他們是不是用同一個鍋子煮鞋就不得而知了」、「在北區上班過，這是煮珍珠波霸的鍋子，煮茶是用茶壺，嘔嘔嘔嘔嘔」、「要看店，這種鍋我之前那間都是拿來泡酵素的」、「我之前做過廚房人員，據我所知，那桶是專門煮波霸的，小珍珠是用小桶煮的。所以以後點珍珠或燕麥會比較心安」。
也有員工說該鍋子是「清潔用」，並替品牌喊冤，「員工路過，煮酵素的鍋子跟煮波霸的鍋子會不同啦，而且煮珍珠波霸不會用到夾子」、「我之前做過3年左右，這個不是煮波霸的鍋子，這是做清潔的鍋子，但也是很噁啦」、「曾經是pt路過～我們店是波霸和珍珠都是不同的鍋子，茶葉的話這個量是正常的，尤其最近過年，每間分店都忙到炸。要用酵素的鍋子和洗抹布的鍋子我們店會分開，但原po那個影片的行為真的很噁，雖然鍋子都會洗但還是很……正常來說內場會有監視器，如果店長常看監視器應該會看到才是。在這表示不是每間分店都這樣」。
不過，仍有人不接受「可是就算是酵素鍋，也是泡器具那些用的，最後一樣會接觸到食物啊」、「不管是不是煮茶的鍋子我都不能接受欸」。（編輯：郭佩蓉）