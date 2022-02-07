獨／中壢西堤今復業！完成三次清消與採檢 已有客人上門
農曆年前桃園機場群聚感染事件擴大，影響至王品集團西堤牛排中壢中山店，導致西堤群聚傳播鏈，該店已自1/13開始停業。相隔25天之後，西堤牛排中壢中山店今（7）日復業，今天中午已有客人上門用餐，《NOWnews今日新聞》向王品集團求證，官方表示：「該店至今完成三次清消作業（1/12、1/19、2/3），所有程序皆依政府標準。桃園市政府衛生局也採檢32處複查通過，目前環境安全無虞。」經桃園市政府衛生局認可，已經可以恢復正常營業。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-07 13:46:14｜2022-02-07 13:50:20
從爆發疫情開始，西堤牛排中壢中山店於農曆年前1/13開始停業，今業者證實已恢復正常營業，並迎接客人上門用餐。官方表示：「店內24位同仁，包括廚房、大廳服務等同仁，都打滿兩劑疫苗，並在上班前再次篩檢確認為陰性。」
現場的確已看到不只一桌用餐客人，且桌上也放置了用餐隔板；而且線上訂位系統也已重新開放、接受訂位。官方表示，恢復營業後，將嚴格遵守指揮中心防疫標準、配合集團安心專案規定。並曝光店內防疫規範：1. 店內用餐，每桌都採用隔板，並定時消毒。2. 服務人員配戴口罩、面罩。3. 也請民眾進入餐廳潛入內前，請測量體溫測量、手部消毒，落實實聯制，並配合政府各項防疫規定（如離桌一定要戴口罩）等。
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