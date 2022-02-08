高雄港引水人再遭開罰！多次未到檢 航港局重罰20萬
高雄港群聚，一名40多歲的引水人確診（案19244），而他在陽性確診前，一被列為高風險成員但五次通知篩檢卻未到，高市府衛生局稱將開罰6萬至30萬元，交通部航港局也將依照《商港法》重罰其20萬元。
編輯中心／綜合報導
2022-02-08 10:30:42
高雄市衛生局日前進行疫調，匡列引水人的接觸者工174名，目前同住家人PCR採檢全數陰性，而戲查後也發現，此個案先前曾多次接獲航港局和警方通知須採檢，但高達五次的通知均如期到檢，因此將依照《傳染病防治法》最高罰30萬元。
交通部航港局南部航務中心則表示，引水人在快篩時未依照篩檢時間、規定辦理，且未將快篩檢體寄回，航港局依《商港法》第36條告發，對引水人重罰20萬元。
目前規定，高雄港引水人須於今日前完成兩次PCR，若符合規定則不得排班，明起各港區引水人也須持每週一次PCR及快篩證明才得登船，登船領航過程，進入駕駛艙前，船得先完成清消，也必須與駕駛艙人員保持2公子以上距離。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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