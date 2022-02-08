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高雄港引水人再遭開罰！多次未到檢　航港局重罰20萬

▲針對引水人確診，先前無故未到檢一次，交通部航港局南部航務中心重罰20萬元。(示意圖／NOWnews資料照）
▲針對引水人確診，先前無故未到檢一次，交通部航港局南部航務中心重罰20萬元。(示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-02-08 10:30:42

高雄港群聚，一名40多歲的引水人確診（案19244），而他在陽性確診前，一被列為高風險成員但五次通知篩檢卻未到，高市府衛生局稱將開罰6萬至30萬元，交通部航港局也將依照《商港法》重罰其20萬元。

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高雄市衛生局日前進行疫調，匡列引水人的接觸者工174名，目前同住家人PCR採檢全數陰性，而戲查後也發現，此個案先前曾多次接獲航港局和警方通知須採檢，但高達五次的通知均如期到檢，因此將依照《傳染病防治法》最高罰30萬元。

交通部航港局南部航務中心則表示，引水人在快篩時未依照篩檢時間、規定辦理，且未將快篩檢體寄回，航港局依《商港法》第36條告發，對引水人重罰20萬元。

目前規定，高雄港引水人須於今日前完成兩次PCR，若符合規定則不得排班，明起各港區引水人也須持每週一次PCR及快篩證明才得登船，登船領航過程，進入駕駛艙前，船得先完成清消，也必須與駕駛艙人員保持2公子以上距離。（編輯：林莞茜）

▲該名引水人案(19244）之前通知均未依照高風險族群規範，隨後，高市府衛生局也公布引水人於高市公共場所活動史。（圖／高市府提供）
▲該名引水人案(19244）之前通知均未依照高風險族群規範，隨後，高市府衛生局也公布引水人於高市公共場所活動史。（圖／高市府提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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