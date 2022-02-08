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鳳梨＋披薩才第3！義大利人最怒「1料理」　網：台灣常見

▲加入鳳梨的夏威夷披薩，在義大利人心中，無法接受的程度排第三。（示意圖／取自unsplash）
▲加入鳳梨的夏威夷披薩，在義大利人心中，無法接受的程度排第三。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 15:19:59

各國美食傳到各地後就會融入當地的特色，像是台灣流行的夏威夷披薩，鳳梨就是不可缺少的靈魂食材，但對於義大利人來說卻完全無法想像。不過，根據調查結果顯示，義大利人最無法接受的，其實是另一項台灣很常見的料理搭配，那就是「義大利麵加番茄醬」。

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根據國際民調公司YouGov，做了一項特殊的調查，其中列舉19種製作義式料理的方式，像是水煮義大利麵時候放油、培根蛋麵（carbonara）裡放奶油、吃義大利麵加番茄醬、披薩加鳳梨等等。

▲義大利麵加入番茄醬，才是義大利人最無法理解的搭配。（示意圖／取自unsplash）
▲義大利麵加入番茄醬，才是義大利人最無法理解的搭配。（示意圖／取自unsplash）
最終結果顯示，義大利人「可接受」的選項有4個，「勉強可接受」也是4個，「完全不能接受」則是高達11項。其中最無法接受的Top3為，第三名披薩上面有鳳梨；第二名把義大利麵丟進冷水再煮；第一名有89%的義大利人都無法接受，那就是在義大利麵加番茄醬

該結果在PTT引發討論，網友表示台灣的紅醬義大利麵中，基本都會加入番茄醬，「番茄肉醬就一堆番茄醬啊」、「茄汁義大利麵：????」、「我吃義大利麵都加番茄醬啊，好吃」、「台灣全中吧！義大利人來台應該會氣到中風」、「義大利人對食物的要求是德國工程師等級」、「拿坡里義大利麵不就是跟香料一起熬煮的番茄醬汁」。（編輯：鍾怡婷）

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