日本福島食品解禁 侯友宜：對健康有疑慮就不能進校園
行政院解禁福島5縣市的食品，引發在野黨的抨擊；對此，新北市長侯友宜今（9）日強調，守護人民的健康絕對是最優先，政府有責任做好嚴格落實的把關，而進入校園的食品，絕對比一般人的標準還要更高，「如果對健康有疑慮，該不能使用就不能使用！」
記者陳志仁／新北報導
2022-02-09 12:26:56
侯友宜表示，針對學校的部分，一定會採取更嚴格的標準，保護孩子的健康，就像當時堅持萊豬不得進校園一樣，因為孩子們的健康跟一般成人是不太一樣，要進到校園，一定要把它標示清楚；「如果對健康有疑慮，該不能使用就不能使用」，這個部分已經責成相關的單位重新檢討，守護孩子健康的標準，絕對比一般人的標準還要更高。
侯友宜指出，福島5縣市的食品開放進口後，新北一定更嚴格的落實去做好檢驗，目前盤點了一下新北市實驗室的量能後，為因應這一波，將從240件的量能加到3倍，擴大檢驗的量能達到720件，保護人民的健康；守護人民的健康絕對是最優先，政府有責任做好嚴格落實的把關，讓食品安全能夠確保無虞，把人民的健康擺在第一位，食品的安全要守好。
是否有考慮把福島的食品設專區？侯友宜回應，開放萊豬的進口時，新北也用很多的方式，包括設專區、標示，讓人民很清楚來做選擇這就是本來該做的事情；其實上次開放萊豬也做過一次了，只不過再把它再做一次，但最重要的是要嚴格落實稽查，把源頭管理好、下游做好把關，來保護新北市、保護全國人民的健康。