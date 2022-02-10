遠航廢證案！北高行判敗訴 張綱維：太扯了！一定上訴
遠東航空2年多前無預警停飛，遭交通部廢證及航權，遠航董事長張綱維提告請求撤銷處分。台北高等法院審理後，今（9）日上午駁回聲請，判張綱維敗訴，可上訴。張綱維聆判後直呼，太離譜了！太扯了！批法院沒照事實宣判，明顯受到外界介入，法院已經失去公正力，一定會提上訴，繼續努力。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-10 10:31:27｜2022-02-10 11:04:35
2019年12月12日、13日，遠航無預警停飛，民航局認定遠航違反《民航法》，2020年1月31日對遠航裁處300萬元罰鍰、廢止民用航空運輸業許可、註銷許可證及獲配航權。遠航認為民航局越權，向交通部提起訴願，交通部訴願委員會於同年5月間撤銷處分，另於6月間由交通部做出廢證處分。
北高行去（2021）年底首度開庭時，張綱維親自出面說明原委。他說，任何一個生意人被烏龍跳票大概都想死，關機一天造成這麼多錯誤，他想要彌補，「交通部、民航局就非置我們於死地，真不懂為何他航都紓困，對我們趕盡殺絕？」
遠航律師團主張，交通部第一次撤銷處分後，沒有依行政程序法再給重新陳述的機會，一個月後另做廢證處分，加上遠航的營運波及1000名員工的生計，《憲法》保障「人民之生存權、工作權及財產權」，即便張綱維因心情不好寫過遺書，但那是個人問題，遠航也有臨時管理人可以接管營運，請求行政法院撤銷交通部的處分。
交通部律師主張，交通部是依據行政程序法第103條第5項規定，「行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認者，得不給與陳述意見之機會」；遠航無預警停飛，侵害的是旅客權利，情節重大，交通部依法行政，請法院依法判決。