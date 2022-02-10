烏魚子只會用火烤？他丟微波爐2分鐘 結局驚：食神是你
烏魚子鹹香的滋味令人難以忘懷，因為高單價的緣故，時常也被拿來當作年菜或者宴客時才會出現的菜色，一般最常見的方式就是以火烤或者香煎切片，搭配水果來吃，鹹甜鹹甜是不少人熱愛自己的食物。而近日，就有網友腦洞大開，直接將冷藏後的烏魚子丟進微波爐裡烘烤2分鐘，結果其成品讓不少人看傻眼，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 09:51:39｜2022-02-10 09:51:46
原PO在PTT貼文指出「X他的.......我剩沒幾塊烏魚子想說放進微波爐烤一下，結果2分鐘後出來變這樣，又乾又硬超難吃，我微波前是溏心流油，現在成了狗屎爛菜，還有救嗎？」只見貼出的照片，烏魚子經過微波之後完全面目全非，外皮變得焦黑，似有起水泡的感覺，讓人看了完全沒胃口。
貼文一出，網友紛紛回應「感謝實驗，烏魚子還是火烤或煎的才對」、「誰會拿去微波.....」、「便利商店的便當微波都不用兩分鐘＝＝」、「兩分鐘也未免太久，你好歹也十秒就好」、「兩分鐘太久，高功率的話大概十秒就夠了」、「食神是你，烹飪技巧真的好」、「看起來好驚人.....應該沒救了吧」、「長這麼大，第一次看到有人用微波爐....」、「好啦還是感謝實驗，第一次看到烏魚子用微波爐的」。
事實上，先前就有網友在臉書社團「爆廢公社」也分享自己用微波爐加熱，結果才放進去10秒鐘就面目全非，而實際上，烏魚子的確是不能以微波爐進行加熱，因為微波爐會將烏魚子的水分吸乾，也因此原PO拿出後才會變得又乾又硬，民眾可千萬要特別小心。（編輯：張嘉哲）