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泡麵丟啥配料最懂煮？老饕喊「經典組合」香爆：萬年不敗

▲原PO好奇煮泡麵什麼配料必加，貼文一出，老饕也點出經典組合「蛋、青菜、肉片」，直呼萬年不敗。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO好奇煮泡麵什麼配料必加，貼文一出，老饕也點出經典組合「蛋、青菜、肉片」，直呼萬年不敗。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-12 09:36:17

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。對此，就有網友好奇，煮泡麵什麼配料必加，貼文一出，老饕也點出「經典組合」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「大家煮泡麵最常加什麼配料」為題發文，表示最近跟室友一起煮泡麵時，發現室友煮泡麵習慣加韓國年糕一起吃，但他自己是習慣加雞蛋跟青菜，「比較喜歡太陽蛋或散蛋，不太喜歡荷包蛋，偶爾奢侈一點也會加起司片，超級好吃」。

原PO接著說，他前幾天去吃韓國料理時，也覺得很適合加魚板這類的配料，感覺吃起來很療癒人心，因此他也好奇在文末發問「不知道大家煮泡麵時，最常加什麼配料呢」？

▲原PO好奇煮泡麵什麼配料必加，貼文一出，老饕也點出經典組合「蛋、青菜、肉片」，直呼萬年不敗。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇煮泡麵什麼配料必加，貼文一出，老饕也點出經典組合「蛋、青菜、肉片」，直呼萬年不敗。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「我只加蛋」、「冰箱剩菜都丟進去就對了」、「只加蛋跟起司，因為我太懶得洗菜了」、「韓國泡麵一定要加午餐肉！！」、「韓國泡麵的話起司必備，其他一般加蛋」、「我都加干貝，買類似珠貝那種，然後泡泡麵的時候加進去一起吃！」。

其中「蛋、青菜、肉」仍是最多人認為吃泡麵必加的經典組合，「雞蛋、青菜」、「蛋、雞肉」、「雞蛋、青菜、肉片、火鍋料」、「蛋（必備）+空心菜」、「但雞蛋青菜跟肉，萬年不敗」、「雞蛋+菠菜+火鍋肉片是我的經典組合」、「菜、蛋、肉片，基本上是看家裡有什麼加什麼」。（編輯：郭佩蓉）

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