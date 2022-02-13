他拿起「芭樂」狂嗑竟有菜味！媽回家一看笑瘋：要煮啦
芭樂水分高又香甜，簡單沖洗後就可以直接食用，深獲不少民眾喜愛。不過有網友看到「芭樂」一咬下竟有「菜味」，結果媽媽回家一看笑瘋，真相也曝光了。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 12:01:07
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「在家看到『芭樂』，我咬了第一口味道怪怪的，第二口有菜味，第三口還回甘，第四口真的不對勁，第五口還大口一點，這一口我真的死心了，好難吃啊」；等到媽媽回家後得知整個狀況，立刻笑瘋解答「這是一種瓜類，要拿來煮才能吃」。
過程曝光後，立刻有不少內行網友回應解答「佛手瓜，真的很像芭樂」、「佛手瓜…龍鬚菜的果實切一切煮排骨湯也不錯」、「佛手瓜，煮排骨湯很好吃」、「我看到也會弄錯，偷渡成功的芭樂」、「佛手瓜炒薑絲肉片好吃」、「佛手瓜非常好種，以前鄉下山上老家，不用種路邊山林隨便就有」。
過去農委會就曾分享「佛手瓜」的來歷，「龍鬚菜和佛手瓜其實是同一種作物，佛手瓜為果實，龍鬚菜則是佛手瓜的嫩梢部位。佛手瓜是因為外型像一雙虔誠敬拜的雙手而得名，也有一部分人稱之為隼人瓜。選購佛手瓜的秘訣 是要挑選幼果果肩部位光澤及果皮表面縱溝較淺者，並且果皮是鮮綠色、細嫩、未硬化，吃起來會更加美味！」（編輯：潘毅）