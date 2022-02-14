LINE「這功能」全用錯？苦主愣：太晚知道 不雅照秒流出
台灣人使用LINE的比例非常高，也因而在LINE上有許多不同的功能，例如行動支付、購禮送人等等，而日常生活中，大家也都會加入官方帳號來獲取大大小小的資訊，不少商家或者政府機構都有設立官方LINE帳號，以此傳播重要訊息。不過，近日就有網友透露「有人用LINE傳自己的東西給官方帳號以為沒人看到嗎......？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 08:59:56
一名網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「我自己還沒有辦官方LINE之前，我都會將我自己的檔案或者照片傳到那些官方LINE.....想說都是機器人回覆應該沒差，但直到我自己辦了官方LINE之後，發現那些訊息後台都看得到.....有人跟我一樣的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，我現在才知道」、「後台的人應該每天都看到一堆超怪的訊息....」、「我也是....真的好糗」、「太晚知道了＝＝我已經傳了一堆自拍照.....」、「要是有傳不雅照一秒外流欸」、「哇哩勒，我的秘密都被知道了」、「我也是以為是機器人…..我罵了某個YouTuber」、「傻眼我都當日記在亂罵一通，還罵髒話什麼的＝＝」、「我之前還罵他已讀不回和嗆他.....原來都被看到了」。
不過，也有網友透露「可以辦一人群組」，先前《NOWnews》也曾報導「LINE創「1人群組」要幹嘛？女揭神級用途 用戶讚長知識」，內容就提到有網友自創只有自己一個人的群組，在裡面就能上傳自己要暫存的檔案與資料等等，用來當記事本還是暫存區都非常方便，還不知道的人，千萬不要再把官方LINE當作自己的小天地啦！以免自己出糗都不知道。（編輯：張嘉哲）