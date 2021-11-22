LINE創「1人群組」要幹嘛？女揭神級用途 用戶讚長知識
台灣人使用LINE通訊軟體的比例非常高，因為具有傳訊、通話等功能，且能三五好友一起創立群組，共同聊天，也能拿來運用在公事上面，成為台灣最多人使用的通訊APP。而近日，就有網友提問「有人跟我一樣會創一個群組並且置頂的嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 10:01:01
原PO在「Dcard」貼文指出「好奇問一下大家，會不會自己在LINE弄一個只有自己的群組，然後記一些臨時要用的資料或者待辦事項，我真的覺得很方便，如果放在手機行事曆或是記事本，還要常常打開另一個APP有點麻煩，而且電腦或IPad也有登入LINE的時候，傳資料就超即時，有夠方便」。
貼文一出，網友紛紛回應「我也會欸！傳檔案超方便」、「會欸，因為賴是最常開的」、「LINE超常打開，1人群組真的有夠好用」、「我也有一個只有自己的群組！記事本、相簿等都可以分類很讚」、「我也會！把自己需要的資料或是提醒事項紀錄在那邊」、「我也有創一個只有我自己一個人的群組，裡面除了待辦事項，還有各家小吃店或飲料店的菜單和各個網站或遊戲的帳密」。
另外，也有人分享自己使用經驗「而且要傳比較重要的語音或資料，我都會先傳到自己的群組，聽完滿意再轉傳」、「我還開了兩個，一個日常用，一個工作用，還把兩個都置頂」、「1人可創群組超級方便，而且也能像一般群組一樣，放照片、記事本、置頂訊息，真的很讚」；不過也有少數網友表示「長知識了啊！原來1人群組可以這樣用」、「沒用過，改天試試看」。（編輯：張嘉哲）