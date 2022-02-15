王品改賣甜點？搶150億產值 天使基金創投「純植烘焙」
身為台灣連鎖餐飲龍頭，王品集團繼牛排、火鍋、鐵板燒、日式料理及台菜後，農曆年後開幕首家門市竟然是賣甜點？王品首次進軍烘焙界的確有點令人意外，而且主打Vegan「純植物烘焙」的草食系甜點，更令人好奇，究竟葫蘆裡賣的是什麼藥？事實上，台灣烘焙市場每年產值約600億元，其中甜點產值高達150億元，足見台灣人對甜點糕餅的熱愛。今（15）日於台北市民生社區開設的「Green Bakery綠帶純植物烘焙」，其實是2020年贏得「王品創世代」創業投資競賽的冠軍—主廚曹思蓓Isabella的綠帶團隊，當時還一舉拿下網路人氣冠軍，成為王品集團首位創投夥伴，並獲得天使基金投資。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-15 14:58:56
王品集團內部原本就有鼓勵員工創業的競賽，轉而成立餐飲界的天使投資基金，於2020年舉辦「王品創世代」創業投資競賽，主要參考品牌核心思想、整體產品概念、商業模式、獲利評估與創意，從69組隊伍中，評選出合作夥伴，算是台灣首創。王品強調，比賽過程完全沒有預設立場、撇開菜系偏好，從新銳品牌、資深老店、甚至是尚未開業的創業構想都不設限。
據了解，「王品創世代」最後評選出冠軍，恰好是過去王品從未接觸過的甜點，甚至是Vegan純植物烘焙，也令內部有點驚喜。但綠帶團隊比賽一路過關斬將，從口味到理念都展現很強的整體概念，以天然食材取代傳統烘焙「雞蛋、牛奶、奶油」三大動物性原料，不只驚艷一票非素食者背景的評審，更一舉奪下當時網路人氣王，是雙料冠軍。
雙方2021年合資成立新公司，先專注於線上推廣、電商經營的模式，在疫情期間業績表現完全不受影響，業績還成長近五成，光是鳳梨酥就賣出30萬顆。籌備至今，總算在2022年開春，以「Green Bakery綠帶純植物烘焙」正式進駐台北市民生社區。
王品透露與綠帶沒有預設合作期限，不只投資了將近20％金錢，也提供商業經營的經驗值、行銷規劃等協助。但同時表示，雖然綠帶團隊沒有商業背景，可是know-how很強，也帶給王品不少反饋。
在擁有視覺設計背景的主廚Isabella帶領下，Green Bakery綠帶純植物烘焙宛如網美咖啡廳，以明亮清新的店裝，展現優雅美感，還有綠意盎然的戶外小花園及生動吸睛的貓咪壁畫，預料將是下一波打卡熱點。
Isabella表示，無師自學烘焙的她，不受學派或框架設限，「希望用真正好吃的甜點，傳遞愛護環境的純素概念」。連王品也透露，不想刻意營造健康天然的形象吸客，期望大家能自然而然地被這間店吸引，真的品嚐過純素甜點而親近純植理念。