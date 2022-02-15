減肥成功又買房！古娃娃開箱「30坪豪宅」：4000萬跑不掉
YouTuber古娃娃以開箱超商每月新品起家，近幾年來不僅進軍食品業，自銷品牌曲奇餅乾，並且減肥成功，事業愛情兩得意的情況下，最近上傳新片更透露與男友共同買了房子，新家開箱後立刻引起廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 15:47:29
古娃娃13日發布標題為「買房了！內湖區30坪豪宅空屋開箱！」的影片，開頭就和男友一同入鏡，並說道「沒錯，我們買新房子了」，古娃娃表示，這間新房子位於內湖，目前還是處於空屋狀態，預計下禮拜開始動工裝潢，她也指出，自己其實看房看了2年之久，「然後這間我們只看過1次、考慮2天就買了」，如此快速的決定，也讓男友自嘲「妳買房比買包包還快」！
古娃娃接著也透露自己的買房條件，以及房子未來裝潢想走「日系侘寂風」，主要以黑糖糕色、奶茶色、奶油色為主；最後她也強調，先前她曾拍過影片說不要再租房了，如今自己做到了，她也再給自己下一個目標，為「買下70坪的房子」。
影片一發出，短時間就已衝上熱門排行，網友紛紛留言「好強！真的很有想法」、「歡迎歡迎，超喜歡內湖」、「看起來超漂亮，期待裝潢」、「買房的回憶真是太感人了」、「真的事業有成」、「人生勝利組了啦」、「期待下個目標速速達成」。
此外，也有網友在Dcard轉發影片，並分析道「內湖單坪可能就要90萬左右，再加上她們選的社區滿高級的， 室內不含陽台就有30坪，公設加一加，保守估計3500萬-4000萬跑不掉，太厲害了，算一算真的是只有佩服」。（編輯：張志浩）