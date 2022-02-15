元宵節別只吃湯圓！專家曝「強運5料理」　健康吃不發胖

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包餡湯圓1顆熱量=70大卡，吃4顆=1碗飯(280大卡)，建議大家今天晚餐不要吃澱粉，才不會熱量爆表喔！
生菜：生菜諧音「生財」，可吃生菜祈求財運亨通。
生菜沙拉很健康、也是補充膳食纖維的好幫手，100公克的生菜也只有25大卡，建議搭配選擇清爽的油醋醬、和風醬，並用沾得方式食用，就能生財不發胖啦。
餃子：餃子因形狀像元寶，因此吃餃子象徵吃進元寶，招財進寶。
水餃1顆約=50大卡的熱量，吃10顆就超過2碗飯480大卡，看似熱量很高，但因為水餃皮是澱粉、內餡也是好的蛋白質來源，建議大家可以選擇吃起來口感較不油膩的水餃，再點個燙個青菜來吃，也是均衡營養的一餐。
麵條：吃麵條象徵增福壽，喜慶綿綿不斷。
麵條1坨=約8分滿飯(210大卡)，建議搭配清燉湯底，把握吃料、湯淺嚐幾口原則，再搭配海帶等小菜，補充蔬菜量，也不失為一個餐點的好選擇。
但若選擇的類型是紅燒牛肉麵，吃麵的同時又把紅燒湯喝光光，如此一來，攝取過量的油脂和鈉量，熱量直逼2.5碗飯約700大卡！
年糕：吃年糕，象徵運勢年年高升。
一般的白年糕，2片=半碗飯(140大卡)，和湯圓一樣，建議吃了年糕、蘿蔔糕、芋頭糕等，就取代晚餐的澱粉，並建議用蒸的方式烹調，才不會吃進過多的油脂和熱量。（編輯：鍾怡婷）
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