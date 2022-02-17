她見洗衣機變「紅藍萬花筒」！網一看嗨翻：天天曬也願意
洗衣機是民眾必備的家電之一，不管是衣服或是被單等，丟進去洗一洗就能乾淨如新，而且偶爾也會發生「意外的驚喜」！一名女網友分享自己洗衣服時驚見洗衣機內變成「紅藍萬花筒」，網友看了全都嗨翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 10:02:43
一名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，表示日前洗完衣服準備晾乾時，發現洗衣機內桶裡散佈著許多張千元以及百元鈔票，算一算至少也有上萬元，讓她忍不住驚呼：「有這樣的洗衣機叫我天天曬衣服我也願意」。
許多網友看了都紛紛笑說：「要我一天洗三次都沒問題！」、「我可以一天洗個7749遍，重點每次都要有錢才可以」、「我貼兩千我來晾」、「這種辛苦的事，我來就可以了」、「我洗過比你多的，苦主在旁邊看到默默流淚」、「人家玩的是萬花筒，這個是亂花筒」、「別人家的洗衣機不會讓人失望」、「請問還缺洗衣工嗎」、「聚寶盆洗衣機」、「有鈔票洗好洗滿也願意 洗一次撿一次！....可惜我的只有衛生紙跟煙可以撿」。
另外也有鄉民歪樓留言：「有洗錢的嫌疑」、「這是我目前看過唯一一次合法的洗錢XD」、「專業洗錢機」、「結果是自己洗衣服之前忘記從口袋撈出來～」、「老公OS：完了，完了，完了。私房錢好像忘記從口袋拿出來」、「在哪買的？我也要買一台」、「都壞了，一元收。」、「洗衣機越洗越多錢真好，應該來開個洗衣機店」。（編輯：陳珮瑜）