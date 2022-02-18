為何拉麵都賣超貴？鄉民秒喊「2字」抖定價關鍵：很正常
日本美食拉麵如今已紅遍全球各地，連台灣也開了相當多間拉麵店，每一間都有各自的特色及口味，就有一名網友好奇，為何拉麵裡頭的料都不貴，卻要價這麼高昂？貼文曝光後立即引起熱議，不少人點出關鍵在於湯頭：「煮一天湯用的料，夠你小麵攤用一年。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 08:01:55
該名網友昨（17）日在PTT貼文，他以「拉麵憑什麼賣那麼貴」為題，表示一碗200元的拉麵拆開來看，裡頭的料就是一坨麵、兩片肉、一片海苔、一顆蛋及一勺玉米，再加點蔥，讓他不解為何拉麵要賣到這麼貴，「這原料根本不到台幣50吧，其他成本也算50好了，啊多出來的100是什麼？」
貼文一出，網友紛紛留言，「費工吧，其實我覺得只要好吃貴無妨，但把某些店當成皇帝在捧大可不必」、「你煮一次就知道了，有夠麻煩真的煮到死」、「你可以自己用剛剛講的材料做一碗看看啊」、「高湯不用熬？不用房租？不用人事成本？」、「就從你說成本只有50，這點就知道你根本沒在買菜了」、「台灣人不尊重專業難怪一堆慣老闆」。
也有網友點出關鍵在於「湯頭」，「湯要弄很久吧」、「湯好壞吃得出來」、「正宗日式拉麵的精髓是在湯頭啦」、「熬湯頭熬幾個小時不是成本嗎」、「煮一天湯用的料，夠你小麵攤用一年」、「湯頭是真的要長時間煮，拉麵這東西是真的有價值的，問題是爛店家不是拉麵」。（編輯：賴禹妡）