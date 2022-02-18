碗裝泡麵加蛋都不熟？內行揭「正確泡法」：湯頭一秒升級
泡麵因為其便利且便宜的原因，成為不少人三餐以及宵夜的首選，而不少人認為單吃泡麵太過無趣，會買袋裝泡麵自己烹煮再加料，不過有時出於種種理由，只能吃碗裝泡麵，但你是否常常面臨利用碗裝泡麵想加蛋泡來吃，但是蛋卻完全不熟，導致難以下嚥呢？近日，就有網友分享自己碗裝泡麵加蛋法，結果意外釣出內行吃法，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 10:20:13
原PO在Tik Tok貼文指出「這樣子泡麵加蛋真的是最好吃的！」只見影片中，原PO先將泡麵注入熱水之後，接著才打入雞蛋，接著拿出湯匙不斷地攪拌，不過獨特加入生雞蛋的做法讓雞蛋並不能完全熟透。
貼文一出，不少網友紛紛留言「救命！跟我一樣，我也是這樣吃」、「如果真的要這樣泡蛋應該要打散才對，湯頭才會好喝」、「沙門氏桿菌：你很勇嘛」、「雞蛋這樣生食不太好吧，感覺都沒熟」、「雞蛋真的不適合用泡的，到底是誰亂教的」。
不過，也有網友教授正確泡法「雞蛋要先加，然後水一定要滾的時候立刻加下去，這樣才會比較熟，記得把雞蛋翻到底下，才會更容易熟，在頂部基本上還是生的，分享我的吃法」、「要加蛋沒問題，關鍵是熱水一滾就要倒入，接著把雞蛋放壓在麵下面，會慢慢成為半熟蛋，很好吃，不吃蛋黃把它攪散，湯也會變很好喝」。（編輯：張嘉哲）