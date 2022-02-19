本土泡麵誰CP值最高？老饕喊「2王者」秒愛上：肉多又軟
現今泡麵的口味越來越多元，也發展出不同的煮法，台灣本土的泡麵更是累積大票支持者，近日就有網友好奇，萬年蟬聯本土泡麵排行榜冠軍「台酒花雕雞泡麵」是不是目前CP值最高的泡麵？貼文一出，立刻釣出老饕推另外兩款台酒系列泡麵：「推薦花雕牛，肉給很多又軟」、「還是比較喜歡麻油雞」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 11:58:44
該名網友在PTT貼文，他以「台酒花雕雞泡麵是目前CP最高的嗎」為題，表示台酒花雕雞泡麵裡頭不但有醬料包、調味粉包、酒包還有一包雞肉，這樣一碗44元非常划算，也讓他好奇問：「是不是屌打市面上所有的麵？」
貼文一出，網友紛紛留言，「要論CP值還不如買兩碗附湯包的拌麵，泡麵哪有什麼CP值好比」、「CP值當然是科學麵配關東煮湯」、「一度贊剝皮辣椒雞更讚」、「論CP值，全聯的一度贊老甕牛肉麵是32元」、「一度贊更好吃，泡麵還是維力出的最屌」、「康師傅的雞湯麵好吃」。
另外，不少網友反讚台酒系列的花雕酸菜牛肉麵及麻油雞，「推薦花雕牛，肉給很多又軟」、「一直都覺得麻油雞比花雕雞好吃很多」、「還是比較喜歡麻油雞」、「花雕牛更好」、「酸菜牛肉麵比較好吃」、「酸菜牛肉不錯」、「不是，酸菜牛比較美味」。（編輯：賴禹妡）