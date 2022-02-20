鐵板燒雞肉特別美味？「師傅秘招」不藏了：口感水嫩多汁
許多人喜歡吃平價鐵板燒，只要選一道主菜，就會由主廚現場料理，並且附上兩種配菜，開胃又下飯；不過，就有網友好奇「為何鐵板燒的雞肉特別好吃」，貼文一出，也有內行人曝光「師傅的秘招」，直呼「水嫩多汁」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-20 11:11:53
該名網友在PTT以「鐵板燒雞肉為甚麼裹粉煎？」為題發文，表示他近日去吃鐵板燒，發現鐵板燒的雞肉竟然都會裹一層粉才煎，也因為他第一次看見這樣的煎法，因此好奇發問「這樣煎起來顏色比較有焦糖色嗎，為甚麼要裹粉？有卦嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「我都這樣吃，超棒」、「你問老闆啊問我幹嘛」、「那個手背燙傷真多」；其中，也有內行網友表示，雞肉裹粉煎，能減少水份流失，吃起來口感水嫩多汁，「好像會變一層保水膜，減少水份流失」、「吃起來口感比較嫩」、「聽說吃下去會比較古溜」。
事實上，《NOWnews今日新聞》日前就有報導過「平價鐵板燒點啥主菜才內行？『2神物』藏菜單：不是牛排」一文，除了巴沙魚、鱈魚以外，滑嫩又煎到「恰恰」的雞腿排也是受到最多網友推薦，認為是鐵板燒主菜最好吃的品項之一。（編輯：郭佩蓉）