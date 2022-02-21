冬天月子餐必送「1神菜」！產婦一聞崩潰：只能含淚硬吞
媽媽們生產完後，需要好好的休養，由專人代為調理的月子餐也越來越受到歡迎。不過就有位媽媽看到月子餐送上「1道菜」，忍不住崩潰大喊「這味道我真的不行啊」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 17:44:22
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到「今天試吃月子餐，其中有一道是茴香炒蛋，但如果茴香跟香菜只能吃一個，我還寧願選香菜，茴香的味道我真的不行啊！」
不少過來人看完照片也紛紛崩潰回應「茴香炒蛋吃過一次（月子餐），我不太挑食挑菜吃的人，難得青菜我不敢吃吃不完」、「這道也出現在我月子餐裡面，是讓我最崩潰的，然後上網找資料後說茴香會發奶，只能硬吞」、「我也無法接受，記得做月子連三天都有茴香，我連退三天，第四天後飯桌不再出現茴香」、「味道很重，煮魚湯很好喝，用炒的我也不敢吃」。
但也有內行點出茴香的優點「茴香菜是季節菜，只在冬天才吃的到，對做月子的人，是道良品。不過愛的人愛；不愛的人恆不愛，跟很多蔬菜一樣，很兩極的」、「可是茴香對固腰真的不錯，我吃了有改善」、「通常對身體好的食物都難吃」、「茴香溫補也容易發奶喔！對產婦很好」。（編輯：潘毅）