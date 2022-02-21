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移工月薪5萬才能申請永居！長期大量加班才可能達成

▲勞動部推出移工留才久用方案，但薪資門檻讓外界疑慮難以達到。（示意圖／嘉義縣政府）
▲勞動部推出移工留才久用方案，但薪資門檻讓外界疑慮難以達到。（示意圖／嘉義縣政府）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-21 18:24:42

《四方報》報導，勞動部近期推出「移工留才久用方案」，訂定薪資與技術門檻，讓符合條件之移工得以轉換身份成為「中階技術人力」，之後便有望申請永久居留。不過，該方案要求產業移工經常性薪資應達到3.3萬元以上才能申請為中階技術人力，之後若要申請永居，薪資門檻則為5萬500元，與目前移工普遍之薪資有所差距，引發討論。

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新事社會服務中心漁工組專員李正新表示，目前產業移工依照《勞基法》基本工資為25,250元，但勞動部設定要達到3.3萬元才能轉換為中階技術人力，之後還要再達到5萬多元才能申請永居，這項門檻已經趨近於本勞的薪資水準，甚至接近白領，對移工來說距離太遙遠。儘管有些移工確實能達到，但要靠大量的加班時數才能換得，對身體健康是一大損傷，根本沒辦法做到方案規定的6+5年，這項政策對移工來說是「看得到吃不到」。不少漁工朋友也都向他表示，薪資門檻太高、不可能達標，吸引力低。

此外，李正新指出，實務上很多雇主發放移工的加班費是用「獎金」的方式私下發放，以避開稅務問題，若要雇主幫移工申請這項方案，意味著雇主要以正規方式發放移工薪資並繳稅，雇主幫移工申請的意願也不會高。

李正新表示，勞動部的邏輯是用薪資門檻來界定移工的能力，但移工變移民的根本精神是要「留才」而不是「留財」，薪資不能作為能力的評判標準，比起用薪資門檻作為標準，透過技術檢定才是真正衡量專業技能的方式，對藍領移工來說也比較有希望達到，呼籲勞動部調整目前薪資門檻限制，以免讓政策的重點失焦。

曾在仲介公司擔任通譯、現在台就學的越南籍鄭姓博士生也表示，就薪資門檻而論，移工想拿到永久居留證薪水一個月要5萬多，真的不容易。「我之前在工廠當翻譯的時候有遇到移工一個月拿到5萬的薪水，但是真的要加班加到死，一個月30天都要工作，每天加班至少5、6個小時才能夠拿到這樣的薪水」。

他並指出，大部分移工來台灣工作本身沒有什麼特別的技術，學歷頂多是高中畢業而已，所以只能做一些比較勞力粗重的工作，非常辛苦，久而久之也會影響到身體健康。「在這種情況下，誰會願意一輩子做苦勞呢？拿到永久居留證又如何，他們還是一樣繼續當移工，根本洗不掉移工的身份。不如忍耐工作幾年，好好存一筆錢帶回家蓋房子、做點生意當小老闆，生活自由自在又有家人陪伴」。 他表示，除非是遇到很好的雇主，在工作跟生活上都給予良好的待遇，移工才比較願意留下來，但像這樣的移工數量並不多。

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