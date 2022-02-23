名家論壇》徐佳馨／時代眼淚背後的商業盤算

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不過，在這段時間裡，雖然許多老店熄燈，卻也有不少新的餐飲品牌持續展店；媒體關注老店熄燈的同時，集團悄悄進行開新店的規劃，例如王品集團持續展店搶市，在文心崇德商圈開出兩層樓、近200坪的「肉次方」旗艦店，座位數比西門町首店多出四成；瓦城集團也到遠東竹北店開出「時時香」及「大心」，甚至轉進樹林秀泰及高雄SKM Park開出新店。
這一切表象也顯見台灣消費重心不再獨厚雙北，有逐漸分化趨勢，對於餐飲業者來說，這些調整至少有三個層次的意義。
其一，這些餐飲集團轉戰雙北以外的區域，除了店租考量外，最直接的原因，莫過於業者看到這些區域的消費者們，正在展現其不容小覷的消費實力，既然願意消費，就代表有機會，在初升段時進場，不僅租金好談，消費者也充滿新鮮感，最具有成長空間的此時不進場，還要等何時？
其二，無論消費力是不是假設，隨著許多大財團陸續南下布局，無論是設產線、蓋樓或是蓋商場，意味著地方具有前景，加上媒體積極曝光，強強聯手也能衝起一波行銷話題。
其三，對於經營者而言，疫情之下也正是調整公司體質的大好時機；透過疫情期間的調整體質、將分店與產品品項進行汰弱留強，再針對疫情後消費行為改變，進行經營模式調整，在大時代下的大破大立，相信股東們也是樂觀其成。
回頭看，某些熄燈的店，與其說是店租，可明眼人都看得出來，若非經營已到瓶頸，所在商圈已經沒有帶來新客源的動能，甚至短時間內見不著成長的曙光，又怎麼會願意棄舊從新，另闢新局?
相形之下，有些店在此時說再見，反而能留下最美好的身影。另一個盤算是，在疫情之下，進行收店等營業調整，多會被視為非戰之罪，因此有了更多空間，等到業績不好的店陸續關門，剩下來的都是有戰力的精兵，日後要另起爐灶、重出江湖，不過就是順水推舟而已。
隨著新冠肺炎流感化已成趨勢，可以預期的是，在疫情期間還有餘力與意願做些努力的業者，疫情之後會因為在危機時做好調整，蹲下跳起的力量更為驚人，這些大者恆大的業者，在日後經營不僅更聚焦，攸關營運的採購、議價能力，也比同業更有競爭力。
說到底，商場上都是盤算，時代沒有那麼多眼淚，只要能賺錢，華燈在哪都能閃耀光芒。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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