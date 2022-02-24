最神的古早味餅乾？網喊「它」小時候愛慘：一吃停不下來
有些零食、飲品在小時候經常能吃到，但隨著時代更迭，很多產品不再常見或停產淘汰，讓人只能在記憶中懷念其滋味；對此，就有網友分享一款「古早味餅乾」，大讚超級好吃，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 06:45:39
該名網友在社群平台《Dcard》上以「古早味餅乾只服這個」為題發文，表示有一款飛機造型的古早味餅乾，超級好吃，不僅小時候超愛吃，就連長大也愛吃，大讚「好吃到直接起飛」。
貼文一出，掀起熱議，「超愛」、「飛機餅乾真的世界好吃」、「飛機餅乾超超超好吃！簡單的美味！」、「這個好香」、「小時候還會邊吃邊數，數到100個會許願，數字的我會排好0到9再吃掉」、「飛機餅乾！鹹鹹的我超喜歡！」、「飛機現在也會買！」、「小時候一吃就停不下來一直吃」、「飛機餅乾真的超好吃，一吃就停不下來」、「我記得上面有加鹽，可是吃起來有點甜甜的」。
此外，也有不少網友分享自己認為好吃的古早味餅乾，「怎麼能忘記冉花餅」、「數字餅乾我也喜歡，那時候還會跟別人比誰的數字大」、「數字的也很好吃」、「森永友友球」、「雞塊餅乾也超讚」、「餅乾我只服乖乖桶的，外面買不到，只有乖乖桶有，但我找不到乖乖桶」、「我最愛卡哩卡哩，甜的鹹的都超好吃」、「蕃薯餅」。（編輯：郭佩蓉）