房市／裝修最怕這「地雷」　專家：年後安排有3大好處

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年後裝修的第2個好處為建材、家具、家電有機會撿便宜，信義居家表示，因為建材每2年會定期更新，因此若是遇上裝修、家具、家電廠商清庫存，有機會撿便宜，省下一筆預算不無小補。
信義居家表示，年後裝修的第3個好處為氣候佳，施工品質會更好，因為台灣天氣潮濕，冬季也會有熱脹冷縮問題，因此若是冬季裝修，室內外溫差大，對於建材接銜接處例如天花板或是木地板，皆可能因此造成穩定度問題，日後較易產生縫隙，而3月後氣候逐漸穩定，因氣候影響的裝修瑕疵相對來說會較小。
而簽訂裝修合約有3大重點需做好把關，包括報價單要詳列規格、數量、單價、建材等，而工程進度表上各種工班進退場工期排序不可少，包括拆除、水電配管、木作進場如何排序，工程進度明確排好後，也可依進度分階段驗收，合約也需明訂保障條款，若有工程延遲、保固、違約罰則需明定，若有數量、建材、工法、工期等變更須簽認或紀錄。
最後驗收需特別注意，各工項是否如期完成，所用建材跟報價單是否一樣，追加或減少是否有經過業主確認，而當驗收完成，粉刷完畢後，若是搬遷過程中有碰撞與汙損，可貼便條紙點出需要補漆之處。
信義居家提醒，開始裝修前需抓好要入住的時間，從裝修完成至入住之間，最好預留1個月的緩衝期，以免因工期延宕而影響入住。