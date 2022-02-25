大埔鐵板燒吃錯好幾年？女結帳愣：根本騙錢 真相超尷尬
知名連鎖餐飲「大埔鐵板燒」擄獲許多民眾的胃口，由於有平價的特性，只要點選一道主菜就能現炒現吃，美味又方便，一直以來討論度都相當高。不過，就有網友分享自己去吃大埔鐵板燒時，卻意外發現一項詭異的規定，讓她直呼店家這樣根本是騙錢，但沒想到真相卻超尷尬。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 08:23:34
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「跟朋友去吃了大埔鐵板燒，兩個人一共點了一個130元的主餐跟180元的主餐，結果吃完要結帳的時候，店員說一共330元，我想說不是310嗎？結果店員說『白飯是另外點的喔』，我當時後整個很無言，我以為鐵板燒都有附白飯，我這是被坑還是怎樣啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「我也以為鐵板燒有附白飯欸？不是嗎？我吃錯好幾年就對了.....」、「不是一直都有附白飯嗎.....」、「前幾天吃也是，結帳怎麼多20元，說白飯不是免費」、「我也是看你發這篇才知道白飯不是免費欸....」、「大埔一直都是這樣啊，我們家是老主顧了」、「吃到現在才知道大埔沒有附白飯欸」。
不過，也有不少老饕透露「很久已經沒有提供免費白飯了，都要單點啊」、「老早就沒有附白飯了好嗎＝＝是多久沒吃」、「菜單上一直都有寫白飯要另外點欸，我以為大家都知道」、「紙上有白飯選項... 怎可能免費」、「菜單上有寫白飯需要另外加點，看清楚」；而事實上，過往大埔鐵板燒就曾透露，不論是加盟或者是直營店，白飯都是必須加收10元的，如果有店家免費吃白飯，那可能是推出活動，大多數店家白飯都是需要收費的，民眾不要再誤會囉！（編輯：張嘉哲）