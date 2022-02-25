嫌星巴克甜點不便宜！「省錢神招」內行不藏了：爽打7折
台灣連鎖咖啡廳市場競爭激烈，其中最廣為人知的就屬星巴克、85度C和路易莎了；而其中星巴克除了飲品以外，甜點也是不少人會點的品項，不過就有網友抱怨星巴克甜點價格太貴，貼文一出，也有內行網友分享省錢神招，大讚「爽打7折」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 09:56:29
該名網友在PTT以「星巴克食物也太貴了吧的八卦」為題發文，表示他現在目前待業中，前幾天到星巴克買咖啡，看見排在前面的人點了一個「草莓生乳捲」，豈料一片價格竟然要130元，讓他驚訝直呼「天啊，一個130台幣？有工作的人都那麼奢侈嗎？有沒有八卦」？
貼文一出，有人認同「單純想要食物，絕對不會去星巴克」、「賣優越感，你不懂」、「你買的座位使用權」、「關鍵是小小一個，肥宅至少要吃三個才有感」。
但也有人認為，「這價格不貴，真的」、「覺得奢侈那你買什麼星巴克」、「隨便一片草莓蛋糕也是130啊」、「你坐一天他也坐一天，沒什麼分別吧」、「草莓生乳卷和三明治都好吃耶」。
其中，還有一位內行網友說「還有七點後打折啊」；事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導「星巴克也推『即期品』優惠！每天這時段麵包、點心打7折」一文，台灣星巴克宣布從今年元旦啟動「珍食計畫」，針對各實體門市所銷售、當日凌晨即過賞味期限的指定食品，包括三明治、麵包、點心、部分烤盅類食品及現烤專案類食品，將於當日晚間7點後以7折販售。每晚折扣時段開始時，食品櫃會放上橫幅海報，並在價格牌旁放上「珍食7折」的圓形小卡，便是屬於優惠折扣範圍的品項。（編輯：郭佩蓉）