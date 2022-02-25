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「七彩棒狀物」超多人愛吃？老饕狂嗑10幾年：一次好幾根

▲有網友分享，自己的女兒很喜歡吃有七彩包裝的零食，許多老饕看了紛紛表示同感，直呼「從小吃到大」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲有網友分享，自己的女兒很喜歡吃有七彩包裝的零食，許多老饕看了紛紛表示同感，直呼「從小吃到大」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 12:10:45

近年零食、糖果種類越來越多，民眾時不時就能在超商、超市發現新款的商品上架，不過對許多人來說，懷舊的「古早味零食」才是他們的最愛，近日就有網友分享一款「包裝不起眼卻超好吃」的經典零食，眾人看了回憶紛紛湧上心頭。

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一位媽媽在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，圖中是有著各式顏色組合包裝的經典零食「太國卷」，原PO提到，從以前到現在，自己都覺得包裝超不起眼，但小女兒卻超級愛吃，令她相當不解。

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▲原PO認為「太國卷」包裝超不起眼，但小女兒卻超級愛吃，令她相當不解。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
由於女兒真的極為喜歡太國卷，原PO就在好奇心驅使下咬了半根，並打算把另一半交給女兒吃，不過咬下去那一刻，她彷彿發現了新的世界，瞬間被太國卷的味道征服，不自覺驚呼「原來這個那麼好吃」！

貼文曝光後，不少網友紛紛大讚，「真的！以前到現在都超愛」、「吃幾10年了，一次都要吃好幾根」、「超好吃，出門必買」、「這不能亂買，不然一次會吃完一整包」、「從小到大的零食，我也都買這個給女兒吃」、「家裡一定要囤貨，追劇、休假必吃」。

不過，也有網友提出不同看法，直言「蛤～覺得口感還好耶」、「這超油超肥的...」、「吃幾根就很膩，要搭配茶葉或果汁」、「總覺得沒有以前這麼好吃了」、「吃這真的要注意用量」、「整根味道都怪怪的，無法接受」。（編輯：張志浩） 

▲▲原PO分享，自己女兒超愛吃太國卷，意外釣出不少同路人大讚好吃。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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