竹北最貴飲料1杯385元！他「豪撒萬元」請30人喝：就是爽
日前《NOWnews今日新聞》曾報導「竹北遠百茶飲店『一杯飲料385元』！新竹人怒：被當盤子」一文，竹北遠百店一間手搖飲店因為菜單上最貴飲料一杯要價「385元」掀起熱議；對此，就有一名男網友昨（24）日光顧該店家，大手筆「砸了萬元」請30位同事一起享用，貼文一出，網友全驚呼「有夠盤」、「好狂」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 12:18:54
該名男網友在臉書社團《竹北遠百最新情報戰》發文，表示他覺得該店家老闆在規劃產品時有自己的策略和評估，他也很想喝喝看竹北最貴飲料的口感如何，「想說既然要喝，就順便請同事們一起享受」。
「不過花了一萬多元買飲品，稍微狂了點」，一杯要價300多元的飲料，原PO竟然大手筆請30位同事喝，「我相信這在竹北的市場絕對沒問題，畢竟到處都是年薪百萬高收入族群，偶爾對自已好一點不為過吧」。最後，他也在文末hashtag「盤子不是每個人都能當」、「365元x30杯單筆消費破萬就是爽」、「就是要買最貴的請大家喝，因為夥伴值得」。
貼文一出，網友全驚呼，「好狂」、「原來是大盤來啦」、「另類的炫富，羨慕不已」、「盤的起就是爽」、「有夠盤」、「佩服你的勇氣」、「羨慕」、「有錢就是狂」、「當你的同事真幸福」、「好幸福」；不過，也有網友發現原PO買的並非最貴385元飲料，對此，原PO也回應「因為是季節限定，我想買買不到」。（編輯：郭佩蓉）