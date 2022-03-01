好市多飲料效期「+S」什麼意思？食藥署解答：和日本有關
在台灣無論買食品、飲料，都能在包裝上清楚看見「保存期限」，不過就有網友日前發現有市售瓶裝飲料效期後方有標示「+S」字樣，讓他不知到底是什麼意思；對此，衛福部食藥署也表示，若是日本食品，效期旁邊或下方加註的英文代碼，是代表食品製造廠的地點，與效期並沒有關係。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 07:48:15
日前有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她在好市多買了罐裝飲料，但一看保存期限卻發現有「+S」字樣，讓她一頭霧水「請問各位大大這是過期了嗎？上面的有效期限有點看不懂，+S是到底到2月幾號」，貼文一出，也引發熱議。
對此，衛生福利部食品藥物管理署近日在「闢謠專區」發文，表示對於「網路流傳有效期限『+S』，可以有長達3個月以上的安全食用時間，這是真的嗎」給出解答。
事實上，依據食品安全衛生管理法（食安法）施行細則第13條規定，有效日期應印刷於容器或包裝之上，並依習慣能辨明之方式標明年月日。但保存期限在三個月以上者，其有效日期得僅標明年月，並以當月之末日為終止日。因此，這瓶飲料有效日期即為2022年2月底，也就是2月28日。
食藥署解釋，食品有效日期應依上開規定標示，關於網路流傳有效日期之後標示「+S」字樣，與食安法要求的標示規定無關。食藥署也表示，若是日本進口食品，於有效日期旁邊／下面，或於日本製造商名稱旁邊標示之英文代碼，是「製造所固有記號」，即代表產品之製造廠地點，可透過食品業者網頁查詢。（編輯：郭佩蓉）