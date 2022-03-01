大學生破解爭鮮迴轉壽司「省錢吃法」 官方霸氣回應了
前天（2/27）《NOWnews今日新聞》報導網路瘋傳一名大學生「爭鮮迴轉壽司」獨門吃法，直接拿著薑片猛吃配茶，30分鐘只拿了4盤壽司，依舊狂嗑免費薑片跟茶水，「只花200元就吃到吐」。對於這樣的做法，家醫科醫師及營養師都提醒別亂嘗試，可能引發腸胃道過度刺激造成不適。對此，今天（3/1）爭鮮迴轉壽司官方回應指出，影片中只有片段內容，雖不知道該名網友的實際消費狀況，但只要在不影響其他客人及官方營業模式下，營業人員都不會去制止，畢竟客人的吃法很多元，官方不會有任何意見。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-01 10:40:23｜2022-03-01 11:31:41
爭鮮表示，其實網路上本來就流傳有很多不同的旋轉壽司吃法，很多人喜歡免費的配料及茶飲，官方很歡迎大家取用，絕對不會特別去禁止，只有一件事情希望大家都能遵守，就是不影響其他客人的權益，以及不影響官方的營業模式即可，「當然很歡迎大家多多嘗試爭鮮的招牌壽司，各種吃法都歡迎。」
不過書田診所家醫科主任醫師康宏銘特別提醒，旋轉壽司提供的免費薑片，雖然經過醃漬刺激性比生薑小很多，但短期內大量吃下肚，還是容易造成腸胃道的負擔，尤其有胃潰瘍或慢性胃炎的朋友，千萬不要隨便嘗試，以免過度刺激造成腸胃道疾病惡化。