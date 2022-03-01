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蔡清祥拋「書記官任檢察官助理」引反彈　法務部解釋了

▲法務部長蔡清祥日前拋出書記官任檢察官助理議題後，此議題在書記官圈發酵。（圖／NOWnews資料照）
▲法務部長蔡清祥日前拋出書記官任檢察官助理議題後，此議題在書記官圈發酵。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-01 10:59:48｜2022-03-01 11:01:32

檢察菁英出走潮問題未解，地檢署書記官的問題也被掀上檯面。法務部長蔡清祥上週對檢察人事做出回應的同時，也拋出「書記官任檢察官助理」的構想，果不其然在書記官圈發酵，靠北部長是嫌書記官做得事不夠多嗎？法務部解釋，並非要增加書記官工作量，而是想給基層辛苦工作的書記官，對未來有願景及契機。

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目前每一位檢察官均配置一名書記官，書記官實務上除了例行筆錄製作、整卷、文書等工作項目外，與案件相關的非核心業務，也是由書記官協助檢察官處理，如：請票等行政事務，以致書記官的工作量相當繁雜。

當「書記官擔任檢察官助理」的議題被拋出後，不少書記官上網靠北「部長眼裡只看到檢察官離職，沒看到地檢裡書記官離職的人也不佔少數嗎？」、「怎不考慮乾脆擴編檢察事務官名額？」等疑慮；也有資深檢察官直言「北檢書記官已經缺35位，沒人要來報到啦！現在書記官看到此構想，應該跑更兇了吧！」

法務部官員解釋，部長的構想並非要增加書記官的工作量，而是考量書記官實質上已具有檢察官助理的功能，想進一步提升書記官的專業能力及法律素養，據以拔擢人才、鼓舞士氣，才想朝將書記官的業務簡化研議，減輕繁雜的工作負擔，同時規劃完整配套，例如：搭配人力增補、積極爭取提高書記官的薪資待遇、公務員職等，同時提升書記官協助檢察官辦案的核心能力，讓書記官未來有更寬廣的歷練與發展機會，否則從《法院組織法》修正下手，就不是一蹴可及的問題了。

官員舉例，優秀律師可遴選擔任檢察官，表現良好的檢察事務官也可以遴選為檢察官，也希望讓認真的書記官在累積協助檢察官辦理核心業務經驗後，未來也有機會遴選成為檢察事務官。

法務部官員表示，部長深知書記官工作量龐大及辛勞，後續仍將傾聽大家聲音，廣納各界想法，若有其他面向也歡迎提出來共同討論，一起為書記官的未來職涯而努力。

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