小南便當躲隱藏吃法？她「35元爽吃5菜」 眾全愣：太佛
便當在現今步調快速的生活中，是許多人的三餐的最佳選擇之一，不過近年物價飆漲，原本被視為相當省錢的便當也陸續漲價，不過有網友就分享自己到小南便當店內用時，只花35元就吃了5樣配菜，令眾人相當讚嘆。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 23:18:19
原PO在Dcard發文提到，之前月底沒錢快要吃土，都會到連鎖便當店小南便當用餐，吃過幾次後，她無意間發現一個隱藏吃法，她說道「個人是有吃飯就好，不會特別想吃肉，因此我用35元就能吃到撐，覺得很猛」，而她也附上餐點圖片。
原PO接著解釋，如果內用，「旁邊的菜脯可以免費自己加， 我覺得下飯所以每次都加爆」，其他的飯、配菜，以及紅茶加上去後，總共是「四菜+一湯+紅茶=35元」，然後菜脯是看個人斟酌要不要加，加完就五菜，而且內用飲料、白飯、湯可以「無限續」，內用根本爽吃。
貼文曝光後，許多網友紛紛留言表達羨慕，「老闆真的有在賺嗎」、「太便宜了吧，好誇張」、「老闆還有開發票...到底賺什麼」、「白飯吃到撐不會虧本嗎」、「根本是慈善事業」、「原來小南那麼便宜...」。
不過，也有其他網友抱持不同意見，直言「不吃肉不行耶」、「還是要吃肉，小南其實也漲價了」、「那個菜脯真的不能吃太多，對身體不好」、「有些小南看完店面後還是會不敢買」、「應該不是每家都那麼佛」。（編輯：張志浩）