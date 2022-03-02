煮火鍋丟「一張衛生紙」要幹嘛？真面目抖出 網讚長知識
在寒冷的天裡，一群人一起吃著火鍋、喝著熱湯絕對是一大享受，而火鍋食材眾多，每種都有不同的擁護者，但你看過有人煮火鍋丟衛生紙的嗎？近日，就有網友分享自己去吃火鍋時，突然在鍋內丟入一團疑似衛生紙的東西，沒想到其真相曝光之後，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 08:27:00
原PO在Tik Tok上傳一段影片，只見她手拿筷子直接夾起一張薄薄疑似衛生紙的東西，一股勁就往火鍋內丟，接著紙張就變得透明一下就能夾起，才燙個5秒就非常軟爛；不過，原PO也透露「其實這不是衛生紙，但是真的長得很像，有人知道是什麼嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「不是衛生紙，應該是吸油面紙吧」、「你不打說這不是衛生紙，我真的就當你是衛生紙了，有夠像」、「到底是什麼啊，賣像有夠差」；而也有內行老饕立刻解答「千張啊，超好吃」、「這東西叫千張」、「這個叫千張，我們家這火鍋店也有賣」。
事實上，這個食材的確為「千張」，是一種利用黃豆製成，看起來像紙一般，薄可透光，也被稱為大豆紙、豆腐皮，通常拿來煮火鍋的話大概涮個兩三下就可以食用，一般人也會拿來包成餛飩等等料理，簡單來說，就是比較薄的豆皮，民眾下次看到有人煮千張時，可別以為人家在煮衛生紙啊！（編輯：張嘉哲）