我家牛排突然超夯？老饕抖出「尷尬真相」：早就不是秘密
回顧數年前，當時buffet加上牛排的餐廳如雨後春筍般的開幕，例如「貴族世家」、「我家牛排」等等，造成一股炫風，不過隨著近幾年單就buffet吃到飽的餐廳越趨多元，導致牛排+buffet的形式套路已經在市場失效，逐漸被取代。近日，就有網友討論「我家牛排怎麼又突然夯起來了啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 09:29:05
原PO在「Dcard」貼文指出「228連假的時候去吃我家牛排，結果抽了號碼牌之後，發現前面竟然有55組＝＝臨時想要吃牛排，又沒有訂位的後果，就是爆等兩小時，不過內容物真的是讓人還算滿意，17樣水果根本太佛系了，但不知道為什麼突然我家牛排又突然夯起來了？記得國小第一次吃家裡附近的我家就只有沙拉跟麵包，睽違那麼久再次吃到我家牛排卻變得更豐富了！」
貼文一出，網友紛紛抖出真相「只是錯覺，我家這邊的沒這麼多食材，中和店這間是旗艦店」、「我家附近的已經倒光了，是這間旗艦店CP值高」、「這家就中和那間啊，平日都要排隊的，旗艦店規格才這麼高，一般的菜沒那麼多」、「我家這邊的我家牛排早就倒光光了，中和這間是真的佛」、「哪有這麼好的店啊，我家附近的不是這樣啊」、「早就不是秘密了吧這間，中和旗艦店菜色超多，吃過一般的只有炸物關東煮這些而已」。
而《NOWnews》記者實際根據線索查詢後發現，原PO參訪這間我家牛排正是位於「中和」，由於旗艦店緣故，除了一般牛排外，主打80種buffet新鮮菜色，在網路上評價非常高，若是遇到假日沒訂位，可以說是一位難求，但若是一般的我家牛排門市，提供菜色則沒這麼多，也難怪許多網友驚呼「怎麼我家附近的就沒這樣」，真相些許尷尬。（編輯：張嘉哲）