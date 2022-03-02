百元鈔蓋大紅印！網見「財富密碼」勸別花：限量版要收藏
台灣市面上除了常規的貨幣外觀之於，民眾也經常會意外收到流通版的紀念貨幣，雖然外觀稍有不同但各商家都可使用，是合法的流通貨幣，但近日，有網友卻收到百元大鈔「蓋有紅印」，連停車場繳費機都無法辨識，讓他相當無奈，不料內行網友1眼發現財富密碼，更勸他要將鈔票留下來收藏。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 10:33:23｜2022-03-02 11:50:33
根據原PO於《爆廢公社》無奈表示，自己在便利商店結帳時，意外拿到印有大大紅印的百元鈔票，本來並未特別注意，但在停車場繳費機時卻瘋狂被退鈔，因不知道哪個店家有收，便放在身上一整天了，於是好奇拍下紅印，詢問網友「上面蓋的是什麼？」
對此，內行網友則解答，「北極玄天上帝」、「錢母，發財金」、「這是某府玄天上帝爺的廟章，通常是信徒求來放皮包當錢母的」、「好像宮廟的印章」、「玄天上帝保佑你」。
正解為宮廟發財金，讓眼尖網友則笑喊，可以從鈔票編號購買彩券「05、59、29 賓果賓果給他買下去」。不少留言則建議「可以收藏」、「放在皮包保平安吧」、「放皮包收藏吧！沒人有的喔」、「我也有！會容易中樂透4獎以下的，跟發票20萬含以下的獎」。
但根據《NOWnews》過去報導相關議題，《妨害國幣懲治條例》第5條規定，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金」，但若是無意中收到毀損的錢幣，只要仍可辨認真偽，並且經過台銀認定為真錢，就可以在台銀進行更換。（編輯：鍾怡婷）