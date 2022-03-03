貴族世家突然復活？老饕識破「尷尬真相」：很多人不知道
數年前，路上不免可以看到「貴族世家」、「我家牛排」這種buffet加上牛排的複合型餐廳，但隨著近幾年單就buffet吃到飽的餐廳越趨多元，導致牛排+buffet的形式套路已經在市場失效。不過，近日就有網友熱烈討論「貴族世家是不是還有機會復活？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 07:25:06
原PO在臉書社團「台灣大胃王buffet吃到飽分享」貼文指出「這幾天去新莊貴族世家用餐，想說好幾年沒有吃了，結果發現人還蠻多的欸，座位幾乎已經坐滿，點了一個400元的牛排加上沙啦吧真的吃得很飽！這是在萬物齊漲下的小確幸，想問大家貴族世家是不是有機會復活？」
貼文一出，網友紛紛回應「貴族世家要挑『鮮饌館』吃，不是每一間菜色都那麼好.....」、「你吃的應該是鮮饌館，我家附近菜色就沒那麼多，已經倒了」、「現在大概只有鮮饌館才比較有人吃，全台普通的貴族世家門市不多了」、「你吃的那間是鮮饌館，食材比較多那種，我家這的兩間普通的已經倒了」、「偶爾確實會去吃鮮饌館的貴族世家啦，一般的就不會去了」、「貴族有分一般的跟鮮饌館，很多人不知道差別而已，現在很多都剩下鮮饌館了」。
而網友所稱的「鮮饌館」意思為何？根據貴族世家官網解釋，即是為了提升多元化的菜色服務，特別增設「鮮現做料理吧」，現場製做各式料理供消費者選擇，讓消費者可以吃到「新鮮」、「現做」的料理，菜色較多變化，而目前全台非「鮮饌館」的貴族世家門市已經所剩不多，大多數能存活至今的都是CP值相對較高的門市，也難怪許多網友直呼「我家這邊菜色就沒那麼好」，引發討論。（編輯：張嘉哲）