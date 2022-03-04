我家牛排「存活手法」躲不住！老饕抖出認同：實在太聰明
近年來，多元的buffet餐廳如雨後春筍般誕生，嚴重威脅到buffet+牛排這類型餐廳的市場，不過最近「我家牛排」、「貴族世家」等等走精緻路線，開啟旗艦店、鮮饌館等招牌，便宜又CP值超高buffet形式讓老饕依舊買單。近日，就有不少網友朝聖我家牛排旗艦店，評論其菜色，意外引發餐廳行銷手法討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 10:13:56
原PO在臉書社團「吃到飽buffet餐廳推薦」貼文指出「前幾天終於去朝聖我家牛排旗艦店，這個水果的排場真的太驚人，自助吧的菜色也是多到吃不完，我們排餐直接點了牛、豬、雞都還不錯吃啦，口感上算是對得起這個價位了，300多元加一成服務費真的很划算」。
貼文一出，網友紛紛回應「還沒去吃過旗艦店的，好像很難定訂位」、「旗艦店的水果真的每次去都很驚艷」、「他的炸雞翅每次端出來就掃光了，真的好吃」、「旗艦館的我家牛排真的推，南崁店也是」、「旗艦館的很推，一般的CP值就不高了」、「水果控一定要去旗艦館！真的吃的很過癮」。
不過，也有網友提到「只吃沙拉吧更能吃回本！但他們菜單基本的肉類跟沙拉吧只差30元，會讓人覺得差30多一塊牛排更划算，但會壓縮到沙拉吧的胃口，雖然知道但多數人都還是會點排餐」、「他們的定價很聰明，沙啦吧310，很多排餐都是400以內，讓人感覺加沒多少錢就有牛排可以吃，間接也壓縮到沙啦吧食用胃口」、「吃自助吧310元，吃最便宜的牛340，行銷很厲害就要你選牛，自助吧就會少吃！但他時才又很多，讓你也不覺得虧XD」。（編輯：張嘉哲）