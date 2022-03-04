自助餐菜量超少卻收85！內行揪「高價元凶」：老闆也沒賺
近年來物價不斷上漲，外食也跟著變得貴桑桑，多數民眾也明顯感覺到錢變薄了。就有網友到自助餐，買到少少菜量就被收取85元，內容物曝光後也立刻有網友揪出「高價元凶」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 14:42:27｜2022-03-04 14:55:42
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到「自助餐這樣子的菜飯要價85元…是不是太欺負人了了啊？還要求不可以只買菜一定要加主菜…」。
貼文曝光後不少網友感慨回應「這飯菜量也太寂寞了」、「租金高，生意不好，價格就會算貴」、「價格先不論，那白飯量真的不夠吃，兩三口就沒了」、「先不論85塊貴不貴，這菜色看起來不會吸引我去購買」。
而這份便當中一道「高價真兇」也被內行揪出並解釋「自助餐夾魚是大忌，切記」、「靖魚片只有半邊，生的約25-40元，煎好可能會更貴」、「那片魚單買就要30以上，感覺老闆也沒賺」、「一般便當店非自助餐的三菜一主菜也差不多這種價位」、「買自助餐想省錢，就千萬別選魚，一隻魚差不多就快半個便當價了」、「自助餐魚跟肉價本來就偏高」、「店家沒有欺負你啦，是魚本來就不便宜」、「我也是賣便當的知道成本，魚肉成本是10元，若是真的挪威成本是40，再算菜跟飯，已經賺很少了」。（編輯：潘毅）