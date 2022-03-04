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逛全聯「等1時機」超省錢！婆媽抖打折秘招：常常這樣做

▲逛全聯等1時機購物超省錢，婆媽抖打折秘招：「常常這樣做」。（圖／記者張嘉哲攝）
▲逛全聯等1時機購物超省錢，婆媽抖打折秘招：「常常這樣做」。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-04 16:34:24

家庭執杓者除了需要料理美味的食物，更需把關食材的費用來節省開支，就有網友逛連鎖超市全聯福利中心時發現，只要等待肉品到「這個時機」，上頭就通通會貼上6折標籤，以相當便宜的價格入手，她將這招發上網路後引起許多人的關注，紛紛表示她們也會這樣做。

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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，分享在全聯第一次以極度便宜的價格搶購牛肉的經歷，她表示自己幸運地在商品櫃上看到許多「當天即期」的肉品，包含火鍋牛肉片、烏骨雞肉及鯖魚，於是她立刻下手，將原價212元的美國無骨牛小排火鍋肉片以127元帶回家，原101元的澳洲牛嫩腿心火鍋肉片則用61元入手，「超開心，雖然當天即期品但還是很新鮮！」

▲有網友到火鍋店買到一盤號稱「M9澳洲和牛」的肉片，意外引發討論。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲原PO在全聯找到當天即期的各項肉品，以6折的實惠價格帶回家。（示意圖／翻攝《爆怨公社》）
眾人對肉品的低價相當驚奇，紛紛表示原PO能遇到即期品6折相當幸運「61！！！！太便宜了」、「太幸運了」、「運氣真好」、「油花 水嘎」。 

部分網友表示自己也常常在尋找即期肉品「我遇到的6折牛肉是超大盒…一個人沒辦法吃那麼多」、「我也常去找打折肉，這真的是碰運氣」、「我買過53的！！」、「以前都會買很多然後放冷凍慢慢吃，基本上都還不錯」、「我如果買太多又吃不完，一買回來我會直接送去冷凍，雖然很不好，但可以省錢」。 

此外，將生肉放置冰箱冷藏中雖能延長其新鮮狀態，但腐壞作用並未完全停止，建議可直接將其冷凍，或是先煮熟後再置入冷凍庫保存，能更加延長放置時間，以免因不新鮮造成腸胃上的傷害，但仍建議民眾量力而為，不因低價而過度消費。（編輯：李惠婷） 

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