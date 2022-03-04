驚蟄節氣到！專家曝開運養生「6重點」　預防疾病迎好運

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「驚蟄」開運養生與禁忌：
一、食:
如果春季沒有把肝保養好，全身的氣血就會發生紊亂的現象，其他臟腑也會受到相應的影響，尤其對脾、胃、消化系統的傷害。因此，此時的飲食調養尤其重要，要多吃富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，驚蟄天氣明顯變暖，飲食應清溫平淡，並應順肝之性，助益脾氣，令五臟和平。
主要以「春夏養陽」為原則，可適當多吃能升發陽氣的食物與富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，諸如春筍、菠菜、芹菜、雞肉、蛋、牛奶、鴨血、蘆薈、苦瓜、木耳菜、油菜、山藥、蓮子、銀耳等食物。
氣候比較乾燥，很容易使人口乾舌燥、感冒咳嗽，可多吃梨子，少食動物脂肪類食物，飲食宜清淡，油膩的食物盡量少吃，刺激性的食物，如辣椒、蔥蒜、胡椒也應少吃。
二、衣：
氣溫忽冷忽熱多變化，注意保暖，預防感冒最重要。
三、住：
氣溫逐漸升高，氣候變暖，容易感到困乏，這就是俗稱的「春困」。所以只有良好的睡眠，才能有健康和精力充沛的工作生活。
此時節開始，各種動物也開始活動，微生物、細菌、病毒開始生長繁殖，各種傳染病也開始流行，屬肝病高發季節，流感、流腦、水痘、流行性出血熱等在這一節氣都易流行爆發，因此要嚴防此類疾病。
四、行：
春季萬物復甦，應該晚睡早起，在室外緩緩散步，有助於身體健康；在睡前半小時摒棄雜念，心情平靜，有利入睡； 睡前洗臉、洗腳，按摩面部和搓腳心，可推動血氣運行，溫補臟腑，安神寧心，消除一天的疲勞，利於入睡。
五、育：
稍微活動一下身體，有利身體的舒展和放鬆，這個時節的運動，不宜太過激烈，畢竟人們是才從冬季的寒冷中舒緩過來，需要循序漸進。
六、樂：
外出踏青、郊遊、放風箏都是不錯的選擇。（編輯：鍾怡婷）
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