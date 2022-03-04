好市多突打一通電話！她接起愣：半年沒去了 會員全尷尬
近年來美式賣場「好市多」在台人氣激增，因其商品琳瑯滿目，且時常推出各式優惠，仍吸引大眾前往光購，而其會員制入場和消費規定時常在網路上成為熱門話題。對此，就有女網友近日接到好市多的電話，讓她心寒直呼「有人跟我一樣覺得好市多CP值變低後就不太去了嗎？」而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 20:30:28
原PO於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》上發文，表示自己已有超過半年沒到好市多消費，但最近就突然接到好市多的電話，對方在電話中建議原PO「根據我消費習慣建議我升等黑鑽卡」。但原PO尷尬坦言，「我近一年真的沒啥消費到，有人跟我一樣覺得好市多CP值變低後就不太去了嗎？」
問題曝光後，瞬間引來會員們苦嘆直呼，「我也是，除了鮮奶好像也沒啥非在好市多買的」、「以前去都一萬以上，現在都幾千而已，沒啥想買的，最近買最多的就貓砂14包」、「我也是接到過。但是我10月前要去退卡了」、「什麼都想買但太大份更失落」。
但也有人持相反意見，認為「雖然你這樣講，但我每年看人是越來越多！就拜託大家都不要去，好市多的東西CP值很低，讓我逛輕鬆點吧」、「常去，而且也升級黑鑽了！今年到現在消費快7萬了，單是加油就省很大」、「還好欸！自有品牌的東西CP値都很高」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《越來越少人逛好市多？理由婆媽認了 會員卡只差一把剪刀》，就有苦主感嘆好市多「只不過是一間會收會費的家樂福，東西還比家樂福少，好幾次逛了一圈之後都是空手回家」，當時就有內行認真分析「好市多定位一直以來都是跟其他賣場不同，喜歡就續辦，不愛就退卡，自由的時代」。（編輯：陳雅雲）