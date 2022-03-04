吃牛排一坐下多送「這壺」！真面目老饕全嗨：爽喝40年了
不少台灣人愛吃牛排，因其不僅香氣迷人，且能做出不同熟度的口感，而深受老饕們喜愛。對此，就有網友至台南一間老牌牛排館用餐，一坐下後店家竟附上「這壺」飲料，讓他大讚「感覺是這間牛排店的招牌！」而引起在地人嗨翻討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 21:32:38
原PO於臉書社團《爆廢公社》上分享，興奮表示「這個果醬罐、紅茶壺，感覺是這間牛排店的招牌！」他緊接著曬出照片，只見畫面中，桌上除了有牛排、餐包等常見餐點外，竟還擺放一大壺紅茶和果醬罐供客人享用。
原PO還說明，這間老牌牛排館位在台南，小時候只要來這間餐廳用餐，內心都會認為算是吃到一份大餐，更偷偷透露「差不多40年！」
貼文一出，隨即引來網友震驚直呼，、「果醬竟然這樣裝嗎？」、「這是那一間，在台南嗎」；甚至有過來人紛紛懷念「小時候常常吃，現在吃的是回憶」、「傳統的最好吃惹」、「只剩這間才有這種東西了」、「好懷念小時候的味道阿」。
此外，還有在地人分享，「平價牛排只推這間，他們用的是真的原塊牛排，不是組合肉，口感味道跟一般平價牛排天差地遠。只可惜人手不足，沒沙拉了」、「這家算可以唷！我們去反而會點雞腿排，有機會可以去試試」。（編輯：陳雅雲）