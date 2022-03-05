平價牛排霸主是誰？「它」意外擊落孫東寶 眾認了：難怪
「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，不管任何時候，牛排店總是高朋滿座，近幾年包括像是「孫東寶」、「板塊牛排」、「人从众厚切牛排」依舊成為老饕口中的名單。而就有網友討論「大家最推薦的平價牛排到底是哪間？」沒想到答案超意外，其原因引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 16:14:30
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「吃過好幾間平價牛排店，價位好像都差不多230~280元不等，我自己個人最喜歡板塊牛排，孫東寶是覺得蠻普通的，但是玉米濃湯很好喝，想問大家最喜歡哪一間平價牛排呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「人从众厚切牛排真的不錯」、「板塊好吃，想吃牛排都會去」、「板塊是台南的吧，北部好像沒有，還不錯」、「板塊好吃欸，平價牛排還不錯的」、「喜歡孫東寶的雙拼欸，吃的蠻飽的」、「如果要比，我家牛排也算平價牛排吧，還有沙啦吧，300多超划算啊」、「我家牛排中和那間最神，還有buffet」。
不過，相比多數人指出店家，更多答案落在「夜市牛排」身上，直指價格跟CP值遠遠超越線上店面的店家，「我只能說，每人心中都有一間不可超越的夜市牛排」、「我國中旁夜市牛排，牛排100元，這才叫平價好嗎」、「夜市牛排+1我家這的超好吃」、「夜市牛排也有飲料濃湯喝啊，一份150有找」、「很多店家肉質吃起來跟夜市牛排一樣，我選夜市牛排」、「夜市牛排真的很多店贏過平價牛排店面的，便宜很多味道也差不多，難怪夜市牛排生意都超好，也是有道理的」。（編輯：張嘉哲）