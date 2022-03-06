平價牛排館NO.1不是牛排？「這盤」每間都強：老闆怎沒賣
台灣人愛吃牛排，近年來街道上或夜市內都可見到相關店面，其料理起來不僅香氣迷人，還能做出不同熟度的口感，因此深受不少老饕喜愛。然而，就有女網友到牛排館不將重點放在牛排上，反而曬出「這盤」大讚香味濃郁，更好奇該如何在外買到，而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 20:11:30
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，好奇詢問「請問有廢友知道那種平價牛排店，供應給客人抹在吐司上的蒜香果醬？還是大蒜抹醬？通常是哪種嗎？？？」
她指出牛排館附贈的蒜味吐司，烤起來總是飄香四溢，「真的覺得超香超好吃的，有人也這樣覺得嗎？好想上網買回來自己抹在吐司上烤來吃，但是又不知道是哪一種」。
貼文一出，隨即引來老饕們認同大讚，直呼「我家牛排的大蒜麵包超好吃」、「我超愛吃赤鬼的那個麵包，抹的那個醬料根本一絕，好像也是蒜味」、「我也超愛大蒜醬，以前做咖啡廳都會自己挖來吃」、「我也超愛吃，超想問老闆怎麼賣」、「吃牛排有看到都會瘋狂烤來吃」。
甚至有內行貼心分享，「直接買的味道好像不太一樣，自己調就蒜頭+香菜剁碎加進奶油裡攪拌均勻就好」、「食品原料行找大蒜抹醬」、「通常是他們自己調的」、「自己做啦，超級簡單的！！！」、「好市多有在賣，家樂福應該也有」。（編輯：陳雅雲）