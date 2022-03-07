孫東寶最強不是牛排！老饕狂吃「低調神品」讚：為了它去
平價牛排店「孫東寶台式牛排教父」創立於1976年，內用可無限享用玉米濃湯及飲料，在全台各地都有許多分店，近日就有一名網友大讚，孫東寶的玉米濃湯料多又香甜，每次去都要喝個三碗才滿足，貼文曝光後，也引來同好狂讚：「湯真的不錯，我也一次三碗，曾經為了湯去點排餐」、「他們家的玉米濃湯，好喝料又超多，超讚」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 10:10:26
該名網友昨（6）日在Dcard中貼文，他以「有人也覺得孫東寶的湯很猛嗎？」為題，表示去一般的平價牛排館，喝到的玉米濃湯都是料少、調味又不到位，不過孫東寶的濃湯卻料多、味道香甜，讓他每次去都要喝個三碗才滿足。
貼文一出，不少網友也大讚，「真的！濃、純、香」、「我會為了湯跟餐包去吃」、「濃湯比牛排讚」、「湯真的不錯，我也一次三碗，曾經為了湯去點排餐」、「是真的蠻好喝的，第一次喝的時候有種：天哪，怎麼這麼好喝」、「認真超好喝餐包超好吃」、「我去也是為了喝湯，覺得他們的料真的很多，我都覺得濃湯才是主體，不過肉我覺得也不錯吃啦也不貴」、「前員工路過，自己上班都要先喝個好幾碗跟餐包哈哈哈」、「好喝，把餐包沾著湯吃超棒，熱量很高有夠邪惡」、「他們家的玉米濃湯，好喝料又超多，超讚」。
另外，也有網友狂推其他副餐，「我覺得薯條才是真理，我都專門去買薯條，又很大包」、「覺得麵包更猛」、「餐包很讚，還是會為了餐包去吃」、「孫東寶是賣餐包的吧，超級好吃」、「餐包我更喜歡」、「孫東寶是被牛排耽誤的薯條店耶」、「湯還好，其實熱騰騰的餐包真香」、「比較喜歡餐包，餐包好吃」。（編輯：賴禹妡）