我家牛排「賺錢手法」曝光！女愣：結帳超虧 真相超尷尬
近幾年因為buffet吃到飽的餐廳越趨多元，導致過往buffet加上牛排的餐廳受到市場衝擊，店家倒閉不少，不過近幾年我家牛排加開「旗艦店」，主打80道buffet餐點+牛排只要三百多元至四百多，高CP值的吃法，瞬間在餐飲市場起死回生。不過，就有網友討論「我家牛排吃不完也不能帶走也太虧了吧？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 15:26:45
原PO在臉書社團「台灣大胃王buffet吃到飽情報站」貼文指出「朝聖了我家牛排旗艦店，東西真的很多好好吃，但是我有一個問題，那個主餐牛排吃完為什麼不能帶走啊？牛排還沒上之前本來就會拿buffet的東西去吃，小孩前面薯條雞塊吃太多，後面牛排幾乎整塊都沒吃，想外帶店員說不行，結帳的時候覺得好虧，明明也是花錢買的，吃不完不能帶走」。
貼文一出，網友紛紛回應「不然怎麼賺錢，你哪來300多可以吃buffet又吃牛排啊....」、「牛排本身就是壓縮你吃buffet量的東西，他讓你花300多爽吃buffet又外帶牛排，你開一間給我看」、「店家要賺錢啊，要是可以外帶，會有一堆貪小便宜的人點牛排狂吃buffet，吃飽再外帶牛排，店家虧大了」、「310是buffet的價錢，340是牛排+buffet的價錢，30元賣你另一塊牛排，怎麼賺錢」、「規定就是規定，人家開店也是要賺錢的，牛排本來就是會壓縮你吃buffet的量，都300多了還要外帶牛排，是多貪心。」
而事實上，對於網友疑問為何不能外帶牛排一事，「我家牛排」則是在官網上解釋，排餐及沙拉吧都是僅限店內食用，所有食物禁止打包，因肉品及海鮮在16~52℃環境中擱置1至3小時，將會使微生物迅速生長，恐造成身體不適而不能食用，為維護食品安全及您的健康故禁止打包，感謝您的配合。（編輯：張嘉哲）