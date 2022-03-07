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網紅飛烏克蘭參戰！韓政府暴怒嚴懲　目前已「吊銷護照」

▲韓國YouTuber「李根大尉（이근대위）」飛往烏克蘭參戰，韓政府氣炸，他回國恐遭牢獄之災。（圖／李根大衛IG）
▲韓國YouTuber「李根大尉（이근대위）」飛往烏克蘭參戰，韓政府氣炸，他回國恐遭牢獄之災。（圖／李根大衛IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 16:41:55

俄烏兩國仍處苦戰之中，全世界都高度關注相關戰情，有位以南韓節目《假的男子漢》而走紅的韓國網紅「李根大尉（이근대위）」，經營的YouTuber頻道粉絲數高達76萬，而海軍特戰團（UDT）出身的他，日前公布自己將前往烏克蘭參戰的消息，可此舉大大惹惱韓國政府，李根大尉回國後恐面臨入獄及大筆罰款的狀況，而目前韓國外交部已註銷其護照。

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《NOWnews》曾以《網紅拋出震撼彈！飛烏克蘭「當義勇軍」　最後身影照曝光》報導李根大尉前往烏克蘭參戰的心路歷程，而為了阻止他出國，南韓外交部表示會根據該國《護照法》來作廢李根大尉的護照，一般而言，若未在特定期間將護照交還所在轄區的大使館，又無其他正當理由的狀況下，護照將會喪失有效期，後續若想回到韓國，就必須向大使館申報再獲取旅行證書。

▲李根大衛表示無法眼睜睜看著無辜的人受傷和死亡，必須盡一份心力。（圖／李根大衛IG）
▲李根大衛表示無法眼睜睜看著無辜的人受傷和死亡，必須盡一份心力。（圖／李根大衛IG）
可李根大尉已順利出國，作廢護照的作法難以阻止他參戰的行動，而韓國政府其實早已公告烏克蘭為「旅行禁止國」，若現在前往當地便視同犯罪，故李根大尉日後回國恐遭判處1年的有期徒刑，並交付1000萬韓圓（約23萬台幣）的罰款。

▲李根大尉日後回韓國恐有1年的牢獄之災，並需繳交1000萬韓圓罰款。（圖／李根大衛IG）
▲李根大尉日後回韓國恐有1年的牢獄之災，並需繳交1000萬韓圓罰款。（圖／李根大衛IG）
對於李根大尉的行動民眾反應相當兩極，支執者大力祝福「你值得我的尊重，真是太酷了」、「祝你平安歸來」、「李根隊長，請小心，我一定會支持你」，反對者則不贊同其作法「過度的自我意識」，並質疑「你在烏克蘭的哪個地區」。 （編輯：李惠婷）

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