想領年終40個月？長榮今年開「12職缺」快搶 月薪爽跳漲
長榮海運（2603）去年獲利大爆發，由於景氣熱翻，去（2021）年12月傳出一口氣大方發出高額年終，外傳有員工一次爽領40個月獎金，讓外界相當羨慕。不過，今（7）日就有女網友發現長榮海運開出12項職缺，而月薪曝光後，讓不少人驚呼「跳漲了！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 21:52:29｜2022-03-07 22:38:35
有女網友今日於Dcard上貼出長榮海運的徵才訊息，其中陸勤職缺包括營業人員、文業客服人員、貨櫃運輸管理人員、財務人員、船舶運務人員(A)、船舶運務人員(B)、船舶監造人員、保船人員、稽核人員、公司治理及股務人員、資訊人員和法務人員等12項。
不僅如此，每項職缺正式任用起薪皆有46000元或以上，讓原PO一看驚呼「薪水跳漲了，新人居然到了46000…今年預估海運業依然很不錯，有興趣的朋友可以加入」。
貼文一出，隨即引起眾人廣大迴響，「不是不想進～是進不去」、「不要po文啦！哈哈哈這樣大家會搶破頭」、「新人直接四萬六有誠意給推，大家只要看起來乖巧合面試官眼緣一定會上的，加油」、「我是不是該去拿離職單」、「我要跳槽了」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《年終40個月有機會了！長榮「3職缺」不限科系 月薪超狂》，長榮海運YouTube頻道上，就曾發布2021年3月至台灣師大就業博覽會的陸勤招募影片，當時有提到招募的11個職缺中，有3類不限科系皆可報考，包括「營業、文業客服人員、貨櫃運輸管理人員」，其他職缺則為限定科系，或須持有特定證照。而至於大家最在意的薪水問題，長榮海運員工公布正式任用後起薪高達43K。（編輯：陳雅雲）