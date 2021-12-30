年終40個月有機會了！長榮「3職缺」不限科系 月薪超狂
長榮海運（2603）今年獲利大爆發，由於景氣熱翻，前三季獲利已經突破1500億，今（30）日還傳出員工年終爽領40個月，讓外界相當羨慕，甚至引發網友急問「該怎麼去長榮海運上班？」事實上，長榮海運曾在招募影片中表示，有「3種職缺」不限科系皆能報考，月薪甚至高達43K。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 14:24:15｜2021-12-30 14:29:51
長榮海運今年業績創長紅，長榮累計前三季稅後盈餘為1582.79億元，EPS高達30.27元，今日便傳出一口氣大方發出高額年終，甚至外傳有員工一次領到最高40個月，約新台幣200萬元的年終獎金。對此，長榮強調年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。
消息傳出後，引發不少鄉民好奇如何進入長榮海運工作，就有網友於PTT上表示「突然對長榮產生興趣了，結果上網看，竟然沒開陸勤職缺，慟！大家搶著應徵所以關閉職缺嗎？」
事實上，長榮海運YouTube頻道上，就曾發布今年3月至台灣師大就業博覽會的陸勤招募影片，當時有提到招募的11個職缺中，有3類不限科系皆可報考，包括「營業、文業客服人員、貨櫃運輸管理人員」，其他職缺則為限定科系，或須持有特定證照。
影片中表示，新人入職時皆有入職訓練，時間約3-4天，訓練包括各部門介紹、職安介紹、專業知識技能介紹等，訓練結束後會分發至各單位訓練，單位訓練則依各單位安排的課程與天數而定。
至於大家最在意的薪水問題，長榮海運員工公布正式任用後起薪高達43K。另外，員工還分享公司也有不少福利活動，包括社團活動、2020年類出國包機、電影包場、餐廳海鮮吃到飽等。（編輯：陳雅雲）